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Центр занятости предложил москвичам 40 тысяч вакансий

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Центр занятости предложил москвичам 40 тысяч вакансий

Москва, 14 апреля. Банк вакансий Центра занятости населения «Моя работа» содержит более 44 тысяч предложений от работодателей. Вакансии размещены на сайте czn.mos.ru.

В Центре отметили, что даже несмотря на непростую ситуацию на рынке труда, работу можно найти довольно быстро. На сайте размещено 44 тысячи вакансий с зарплатой от 25 тысяч до 120 тысяч рублей.

Повышенный спрос наблюдается на специалистов в области логистики, курьеров, операторов контакт-центров, менеджеров по онлайн-продажам, водителей и комплектовщиков. Также есть вакансии и в сфере IT — от специалистов, которые смогут быстро сделать сайты и сервисы по доставке, до продвинутых профессионалов по базам данных, оптимизации онлайн бизнес-процессов, аналитики big data и специалистов в области искусственного интеллекта. С переходом на удаленную работу отмечается повышенный спрос на специалистов, которые могут поддерживать IT-инфраструктуру компаний.

В Центре дали соискателям несколько советов, как найти работу в период самоизоляции по коронавирусу. Эксперты рекомендовали соглашаться на компромиссы по содержанию работы и заработной плате – это позволит остаться на рынке труда и иметь стабильный доход.

Также в Центре посоветовали быстро принимать решение и откликаться на вакансии из-за высокой конкуренции. Важно установить мессенджеры и приложения, которые позволят контактировать с работодателем быстрее.

Эксперты рекомендовали не бояться новых сфер и обучения. Соискателю стоит быть готовым работать на результат и выполнять нормативы.

Тем не менее не стоит забывать об опасностях, связанных с коронавирусом. Необходимо поинтересоваться у потенциального работодателя о мерах безопасности.

По данным на 14 апреля, за последние сутки в РФ выявили 2774 новых заразившихся коронавирусом. Число заболевших в стране достигло 21 102. За минувшие сутки 22 человека с COVID-19 скончались, 224 пациента выздоровели. За весь период зарегистрировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

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