Работник кондитерской фабрики похитил 600 кг шоколада в Москве

Москва, 14 апреля. Правоохранители задержали мужчину, который похитил 600 килограммов шоколада на фабрике по производству сладостей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По имеющейся информации, 51-летний москвич является сотрудником шоколадной фабрики, расположенной на улице Верейской. О том, что он совершил преступление стало известно благодаря информации, полученной от одного из представителей предприятия. Он обратился в полицию с заявлением, в котором указал, что 51-летний работник, воспользовавшись свои служебным положением похитил с фабрики полтонны шоколада, передает телеканал «МИР24».

Для транспортировки украденного, злоумышленник заказал грузовой автомобиль. Правоохранители задержали подозреваемого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В данный момент преступник находится под подпиской о невыезде.