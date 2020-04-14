Жители Подмосковья смогут оформить спецпропуск в мобильном приложении

Москва, 14 апреля. Жители Московской области могут оформить спецпропуск для передвижения на общественном или личном транспорте с помощью мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Отмечается, что с 15 апреля наличие цифрового пропуска на передвижение по региону станет обязательным. Оформить разрешение можно в мобильном приложении, ссылку на него можно найти на портале Госуслуг РФ. Там представлены формы заполнения необходимых данных как для физических, так и для юридических лиц.

«Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц реализована форма для сбора сведений о сотрудниках, которым необходимо выходить на работу. В таком случае пропуска оформляются один раз сроком до 30 апреля», — говорится в сообщении.

Цифровой пропуск даст возможность передвигаться по городу на транспорте для совершения покупок в отдаленных магазинах или поездок на дачу. Отмечается, что для посещения медучреждений разовый пропуск можно оформить неограниченное количество раз, передает РИАМО.

Чтобы войти в приложение нужно ввести логин и пароль. Если у человека нет аккаунта, он может пройти быструю регистрацию. Пользователю откроются несколько вариантов статуса, который нужно будет выбрать, отталкиваясь от состояния здоровья и местоположения. Затем нужно будет заполнить анкету, ввести данные документа, удостоверяющего личность, а также указать причину выхода на улицу. На странице появятся QR-код и таймер, который нужно будет остановить по возвращению домой.