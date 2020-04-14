Число оштрафованных нарушителей карантина в Москве выросло до 55

Москва, 14 апреля. За последние три дня столичные суды оштрафовали 25 человек за нарушение режима карантина. Общая сумма денежных взысканий с горожан составила 220 тысяч рублей. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Всего с момента ужесточения ответственности за нарушение карантина в Москве были оштрафованы 55 человек. Последние 25 нарушений были совершены горожанами с коронавирусной инфекцией, которые находились на домашнем лечении.

Всех нарушителей отправили в обсервационные центры в Царицыне, Крылатском, Химках и Алтуфьеве для дальнейшего лечения уже под присмотром врачей, передает РИАМО.

Напомним, что пациентам с легкой формой коронавируса разрешено лечиться дома. Заболевшие подписывают согласие на строгое соблюдение карантина и автоматически принимают на себя ответственность за его нарушение.

На данный момент в Москве официально зарегистрировано 13002 случая заряжания коронавирусом. За последние сутки число инфицированных выросло на 1489.

Режим самоизоляции для граждан всех возрастов действует на территории города до 1 мая. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Кроме того, с 15 апреля в городе начнет действовать режим пропусков для передвижения на личном или общественном транспорте.