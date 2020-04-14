За сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков

Москва, 14 апреля. За сутки в столице были оформлены 3,2 млн пропусков для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. Порядка 900 тысяч разрешительных документов будут аннулированы из-за содержания некорректных или недостоверных данных. Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Лысенко обратился к горожанам с просьбой оформлять пропуска только в том случае, если они им действительно необходимы и не делать этого для галочки или на всякий случай. Он напомнил, что на время пандемии коронавируса в столице введен режим самоизоляции, который необходимо соблюдать. Он также подчеркнул, что во время оформления пропуска вся указанная информация тщательно проверяется, если будут найдены несоответствия, то пропуск могут аннулировать.

«Граждане указавшие недостоверную информацию будут привлечены к административной ответственности», — подчеркнул Лысенко.

Напомним, что режим пропусков начнет работать в столице с 15 апреля. Цифровой документ нужен всем, кто планирует передвигаться по городу на личном или общественном транспорте. Пешеходы по-прежнему могут ходить по столице без пропуска, однако соблюдать при этом существующие предписания, правила и ограничения, установленные мэром Москвы.