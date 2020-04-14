ГИБДД будет проверять пропуска у автомобилистов при въезде в Москву

Москва, 14 апреля. Сотрудники Госавтоинспекции будут проверять пропуска у всех въезжающих в Москву автомобилистов. При отсутствии необходимых бумаг нарушителю будет грозить штраф в 5 тысяч рублей. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

«С 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для усиления контроля и порядка на всех въездах в столицу будут выставлены наряды спецподразделений ОМОН управления Росгвардии.

Ранее столичные правоохранители предупреждали, что возможны некоторые затруднения в движении при въезде в город. Полицейские призывают граждан заранее планировать время поездки и оформлять спецпропуска. Отмечается, что под контролем дорожной полиции находятся 160 въездов в Москву.

Напомним, что с 15 апреля в Москве введен режим пропусков для передвижения по городу на общественном или личном транспорте.