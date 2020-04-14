Учителя сняли трогательный ролик для своих воспитанников в Красногорске

Москва, 14 апреля. Учителя школы № 16 из Красногорска, соскучившиеся по своим ученикам, записали для них трогательное видеообращение.

В марте все учебные заведения в России были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако дети продолжают осваивать новый учебный материал дистанционно. За привычными уроками в учебных классах соскучились не только школьники, но и преподаватели.

«Я очень по вам соскучилась. Я надеюсь, что мы скоро с вами увидимся, что скоро это все закончится. Вы придете радостные, наполните шумом этот класс, заполните его вопросами, и я смогу ответить на каждый вопрос», — сказала одна из учительниц.

Еще один педагог запечатлела на видео пустующие парты и подчеркнула, что в кабинете сильно не хватает ребят, а также их эмоций. Учительница добавила, что очень скучает по своим детям и даже по их опозданиям на уроки, передает телеканал «360».

Учителя сделали большой баннер с подписью: «Мы тоже по вам скучаем!». Огромный плакат с признанием разместили на заборе учебного заведения.

Ранее ученики одной из школ Подольска растрогали своего классного руководителя необычным флешмобом во время дистанционного урока. Все дети надели футболки с надписью: «Ирина Михайловна, вы — классная». Подобный жест заставил педагога прослезиться.