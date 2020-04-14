Количество зараженных коронавирусом в Москве превысило 13 тысяч

Москва, 14 апреля. Количество подтвержденных случаев заболевания опасной коронавирусной инфекцией в Москве достигло 13002. Об этом сообщили в оперативном штабе города по коронавирусу.

Всего за сутки в столице были подтверждены 1489 случаев инфицирования опасной инфекцией. Общее число пациентов, которое успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, достигло 1016 человек, 95 зараженных скончались.

Всего на территории России официально зарегистрировано 21102 случая заражения опасной коронавирусной инфекцией.

Ранее в столичном оперативном штабе сообщили, что еще 24 городских стационара будут перепрофилированы для према пациентов с подозрение на коронавирусную инфекцию. Речь идет в основном о медучреждениях, которые оказывают узкоспециализированную помощь. Отмечается, что в ближайшее время медиков переведут в другие стационары, где они продолжат работать с горожанами. Процедура переформатирования стационаров должна занять не более 10 дней, передает «ФедералПресс».

За минувшие сутки еще 179 пациентов с коронавирусной инфекцией были выписаны из больниц Москвы. Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова отметила, что в городе наблюдается положительная динамика, каждый день из медучреждений столицы выписывают более ста человек.