В Москве выздоровели еще 179 человек с коронавирусом

Москва, 14 апреля. Еще 179 пациентов с коронавирусной инфекцией успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Таким образом, общее количество выздоровевших в столице достигло отметки в 1 016 человек. Все пациенты находятся под наблюдением врачей в инфекционных больницах столицы. Некоторых отпускают на лечение домой.

Ракова отметила, что в городе наблюдается положительная динамика, каждый день из медучреждений столицы выписывают более ста человек.

Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции в столице введен режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Покидать дома можно только в экстренных случаях или для того, чтобы сходить в магазин, аптеку или поехать на работу. Также разрешается выносить мусор и выгуливать домашних питомцев.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что в столичной больнице № 52 созданы дополнительные помещения для сна и отдыха медицинских работников, а также столовая на 120 мест. Строители применили технологию быстровозводимых зданий, благодаря чему закончить работы удалось за три недели, передает «Вечерняя Москва».