В Москве оштрафованы 92 предприятия за нарушение правил торговли во время карантина

Москва, 14 апреля. За нарушение правил торговли во время действия режима повышенной готовности были оштрафованы 92 предприятия в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте торговли и услуг.

Вступили в силу поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за нарушение режима повышенной готовности. Контролирует соблюдение ограничений Объединение административно-технических инспекций столицы.

С 28 марта в России введен режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, предприятия общественного питания и непродовольственные магазины. Горожан просят не покидать дома. В ряде регионов начали вводить пропуска для выхода на улицу.

В Москве система специальных цифровых пропусков начнет работать с 15 апреля и пока будет распространяться только на тех, кто захочет передвигаться по городу на личном или общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что Останкинский суд столицы вынес первое постановление о штрафе в размере 50 тысяч рублей в отношении предпринимателя, нарушившего установленные ограничительные меры. Бизнесмен занимался торговлей продуктов питания быстрого приготовления при непосредственном посещении покупателем предприятия, передает РИАМО.