Московское метро закрывает вестибюли на 20 станциях из-за низкой нагрузки

Москва, 14 апреля. Московский метрополитен со вторника временно закроет проход на некоторые вестибюли 20 наименее востребованных станций. По данным Мосметрополитена, речь идет об остановках поезда, где поток пассажиров снизился в разы из-за введения ограничительных мер в столице.

В списке, например, оказались отдельные вестибюли «Черкизовской» и станции Площадь Гагарина МЦК. По данным сотрудников метро, теперь в среднем через каждый из них заходят менее 15 человек в час. При этом, до введения ограничительных мер, через данные вестибюли проходило около 1 300 человек в день, а теперь менее двухсот, сообщает пресс-служба московского метрополитена.

«Движение поездов в метро продолжается по графику рабочего дня несмотря на более чем 80% снижение пассажиропотока. Это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию. При этом закрытие отдельных вестибюлей – временное явление», – пояснили сотрудники подземки.

Также было отмечено, что в список попали только станции, имеющие не менее двух выходов. Кроме того, возле закрытых вестибюлей нет большого количества социально-значимых объектов.

Ранее утром 13 апреля сотрудники столичного ГИБДД перекрыли полосы движения на всех въездах в Москву. Дорожная полиция требовала у водителей документы и спецпропуска, пишет «Газета.ru».

Напомним, до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что для передвижения по Москве будут выдаваться три вида цифровых пропусков: для поездок на работу, для поездок в медучреждения и для личных целей. Отмечается, что цифровой пропуск для личных целей может быть использован не более двух раз в неделю.