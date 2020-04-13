Мошенники начали продавать фальшивые пропуска для Москвы и области

Москва, 13 апреля. Мошенники предлагают покупать липовые пропуска для передвижения по Москве за тысячи рублей. Злоумышленников не останавливает даже предусмотренное за подобные деяния наказание.

Режим спецпропусков начнет работать в Москве и области с 15 апреля. Документ позволит горожанам ездить на работу или по личным делам. В его оформлении нет ничего сложного. Достаточно оставить заявку на сайте госуслуг.

Процесс оформления только начался, но мошенники уже наладили схему продажи бесплатных пропусков, в том числе и пешеходам, которые в подобных бумагах пока не нуждаются. Попавшиеся на удочку мошенников горожане рискуют потерять деньги и получить штраф за несоблюдение режима самоизоляции.

Отмечается, что чаще всего злоумышленники общаются с жертвами в мессенджерах, называют стоимость услуги просят предоставить персональные данные. Горожанам сулят беспрепятственное перемещение по городу в любое время суток.

«Числиться будете как курьер документов в государственной компании. Действует по Москве и области», — заявил один из продавцов.

Для пущей убедительности собеседнику предоставляют скриншот пропуска и обещают, что в течение 12 часов ему придет уведомление с портала государственных услуг. Стоит отметить, что сегодня для похода в магазин или аптеку никакой спецпропуск не нужен, однако мошенники уверяют в обратном. За оформление бумаг просят конечно же полную предоплату, передает телеканал «360».

Стоимость услуг начинается от 400 рублей и доходит даже до 30 тысяч. Это при том, что спецпропуск оформляется совершенно бесплатно и гораздо быстрее. Власти следят за подобными действиями и сделают все, чтобы мошенники были наказаны.

«За подделку цифровых пропусков существует наказание, прописанное в Уголовном кодексе, это подделка документов. Есть еще второй момент: это предоставление недостоверных сведений», — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Подчеркивается, что правоохранители смогут проверить подлинность пропуска при его предъявлении, поэтому стоит еще раз задуматься, прежде чем покупать документ в соцсети.