Суды оштрафовали еще восемь москвичей за нарушение самоизоляции

Москва, 13 апреля. Еще десять нарушителей режима самоизоляции предстали перед судом в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

По имеющейся информации, в районные суды столицы поступили десять материалов об административных нарушениях, которые предусмотрены статьей 6.3 КоАП России.

Отмечается, что по восьми делам уже назначены штрафы в размере 15 тысяч рублей. Оставшиеся два дела были возвращены правоохранителям для устранения недостатков, передает «Вечерняя Москва».

Подчеркивается, что во всех случаях нарушители удалились более чем на 100 метров от дома без необходимости, а также игнорировали разъяснения правоохранителей о необходимости соблюдения существующих предписаний о самоизоляции.

Напомним, что режим самоизоляции начал действовать в столице с 30 марта. На сегодняшний день были оштрафованы 22 нарушителя режима. Отмечается, что в большинстве случаев люди удаляются от места проживания более чем на 100 метров без особой нужды. Также к ответственности привлекают автомобилистов, которые безосновательно покидают место жительства.

Стоит подчеркнуть, что судебные органы ограничиваются наложением минимального штрафа в 15 тысяч рублей, тогда как законом предусмотрено наказание вплоть до 40 тысяч рублей.