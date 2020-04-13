Собянин заявил о снижении числа госпитализаций с коронавирусом в Москве

Москва, 13 апреля. Случаев госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией становится меньше в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник сообщил, что тест-системы на наличие опасной коронавирусной инфекции стали куда эффективнее. По его словам, динамика роста заражения инфекцией на 13% ниже, чем в других регионах России, передает «Вечерняя Москва».

«В то же время мы видим некоторое снижение госпитализации в тяжелой форме. Это говорит о том, что сами тест-системы стали лучше», — подчеркнул Сергей Собянин.

Он отметил, что медицинские работники стали делать более точные прогнозы, благодаря чему в Москве стали быстрее выявлять пациентов с опасной коронавирусной инфекцией. Собянин подчеркнул, что на сегодняшний день в борьбе с распространением опасной инфекции задействованы не только медработники, но и порядка 4,5 тысячи студентов профильных высших учебных заведений и колледжей. Градоначальник поблагодарил их за помощь и отметил их высокий уровень подготовки.

На данный момент в России официально зарегистрированы 18328 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. Скончались 148 пациентов. Самое большое количество инфицированных людей выявлено в Москве — 11513 зараженных.