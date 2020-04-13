Спецпропуска будут едиными для Москвы и Подмосковья

Москва, 13 апреля. Систему спецпропусков Москвы и области унифицируют. Ездить в Подмосковье можно будет по пропускам, оформленным для перемещения по столице и наоборот. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Подобные меры были приняты для того, чтобы избежать сложностей при оформлении специальных пропусков москвичами, которые проживают на территории Подмосковья.

Ранее руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил, что если у жителей региона есть личные кабинеты в Москве, то они могут оформлять бумаги столичного образца.

«Также и наоборот — сервис Подмосковья будет воспринят и при заезде в Москву», — заявил Лысенко.

Лысенко заверил, что все указанные горожанами персональные данные будут защищены от мошенников.

Напомним, что режим специальных пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте начнет действовать в столице с 15 апреля. Отмечается, что оформление пропусков носит заявительный характер. Получить такой цифровой спецпропуск сможет каждый после того, как заполнит необходимые данные на портале mos.ru. По последним данным, в столице выдано порядка 900 тыс. спецпропусков для передвижения по городу.