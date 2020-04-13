Водителей без спецпропуска будут штрафовать на 5 тысяч рублей в Москве

Москва, 13 апреля. Передвигающихся по городу без специальных пропусков водителей будут штрафовать на пять тысяч рублей в Москве. Транспортные средства за нарушение предписаний забирать не будут. Об этом заявил спикер городской думы Алексей Шапошников.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по столице и области на личном и общественном транспорте.

Ранее ФАН сообщал, что в первой половине дня 13 апреля москвичи подали более 700 тысяч заявок на оформление пропусков для передвижения по городу. Отмечается, что в их числе 697 899 рабочих пропусков. В оперативном штабе напомнили, что пропуска начнут действовать на территории города с 15 апреля и у горожан есть еще два дня для оформления соответствующей заявки на его получение.