Назван возраст новых заболевших коронавирусом в Москве

Москва, 13 апреля. Больше половины новых инфицированных опасным коронавирусом в столице младше 45 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

В сообщении отмечается, что за сутки в столице подтвердились 1355 новых случаев заражения опасной инфекцией. Общее количество пациентов с коронавирусом достигло 11513 человек. Все заболевшие находятся под наблюдением медиков.

Отмечается, что 45,5% новых пациентов — горожане в возрасте от 18 до 45 лет, 34% инфицированных от 46 до 65 лет. 15% от общего числа заболевших, это люди старше 65 лет. 5,5% — дети.

Подчеркивается, что уже установлен круг лиц, контактировавших с заболевшими людьми в последнее время.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении ряда ограничительных мер в городе с 13 по 19 апреля. Большинство городских организаций ограничивают или полностью прекращают свою работу. Исключения касаются органов государственной власти, медицинских учреждений и ряда других предприятий. Также с 15 апреля необходимо получать специальные пропуска для того, чтобы передвигаться по городу на личном или общественном транспорте.