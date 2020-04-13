Число зараженных коронавирусом превысило 11,5 тыс. человек в Москве

Москва, 13 апреля. Число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 11,5 тыс. человек в Москве. Общее количество инфицированных по всей России достигло отметки в 18328 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

За минувшие сутки на территории России официально зарегистрированы 2558 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в 62 регионах. Количество выздоровевших увеличилось на 179 человек, скончались 18 пациентов.

За все время пандемии умерли 148 человек, успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений 1470 пациентов.

Ранее ФАН сообщал, что за сутки 150 пациентов с коронавирусной инфекцией были выписаны из больниц Москвы. Общее количество выздоровевших в столице увеличилось до 837 человек. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что на сегодняшний день в столице наблюдается положительная динамика, потому что каждый день коронавирусную инфекцию побеждают более сотни заболевших.