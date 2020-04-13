Власти Москвы сообщили о хакерской атаке из-за рубежа

Москва, 13 апреля. Специалисты фиксируют бот-атаку на сервера сайта mos.ru, в том числе из-за рубежа. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

В сообщении говорится, что расследованием хакерских атак займутся представители правоохранительных органов.

Напомним, что накануне ресурс mos.ru начал предоставлять услуги по оформлению пропусков для передвижения по городу в период пандемии коронавирусной инфекции. Глава департамента информационных технологий столичного правительства Эдуард Лысенко заявил, что количество атак ботов за несколько часов возросло до внушительной цифры. Он отметил, что хакеры достаточно упорно пытаются вывести систему из строя.

Ранее ФАН сообщал, что москвичи подали более 700 тысяч заявок на оформление пропусков для передвижения по городу с начала работы сервиса. Отмечается, что в их числе 697 899 рабочих пропусков. Разрешительные документы начнут действовать на территории города с 15 апреля и у горожан есть еще два дня оформления соответствующей заявки на его получение.