В мэрии Москвы рассказали, в каких случаях пропуск на выход из дома будет заблокирован

Москва, 13 апреля. Пропуск на выход из дома может быть заблокирован в случае, если при проверке будут выявлены нарушения. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

Столичные власти пояснили, что нарушители будут наказаны, если будут установлены соответствующие факты.

По последним данным, в Москве уже выдано около 780 тысяч спецпропусков. Их большая часть, 80%, предназначены для поездок на работу.

Выдача спецпропусков допустима в трех вариантах: разовая поездка для получения медицинских услуг, цифровой спецпропуск для работающих и разовая поездка в иных целях, передает телеканал «360».

Сейчас в Москве выявлено свыше десяти тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 687 пациентов, 72 скончались.