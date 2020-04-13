Более 780 тыс. пропусков для передвижения по городу оформили в Москве

Москва, 13 апреля. Москвичи подали более 700 тысяч заявок на оформление пропусков для передвижения по городу с начала работы сервиса. Отмечается, что в их числе 697 899 рабочих пропусков. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

В сообщении говорится, что время получения ответа на за заявку может незначительно затянуться из-за высокой нагрузки на сервер ресурса. В оперативном штабе напомнили, что пропуска начнут действовать на территории города с 15 апреля и у горожан есть еще два дня оформления соответствующей заявки на его получение.

Подчеркивается, что система оформления разрешительных документов носит заявительный характер. Внесенные данные будут проходить необходимую проверку и в случаи их несоответствия пропуска будут аннулированы. В оперштабе напомнили, что пропуск действует только при предъявлении паспорта.