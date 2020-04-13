В Москве выздоровели еще 837 пациентов с коронавирусом

Москва, 13 апреля. Еще 150 пациентов с коронавирусной инфекцией выписаны из больниц Москвы. Таким образом, общее количество выздоровевших в столице увеличилось до 837 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением медиков после выписки, получили соответствующие рекомендации. Отсутствие инфекции в организме было подтверждено у пациентов после проведения повторных лабораторных исследований.

Заммэра подчеркнула, что на сегодняшний день в столице наблюдается положительная динамика, потому что каждый день коронавирусную инфекцию побеждают более сотни заболевших.

Ракова рассказала, что пациенты столичных медицинских учреждений с подтвержденным коронавирусом и пневмонией находятся под наблюдением у мультидисциплинарных врачебных команд, в составе которых врачи-пульмонологи, эпидемиологи, анестезиологи, инфекционисты и реаниматологи.