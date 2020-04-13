Вильфанд рассказал, какую погоду ждать москвичам на Пасху

Москва, 13 апреля. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду жителям Москвы и области стоит ожидать на Пасху.

По словам синоптика, резкого потепления на следующих выходных не ожидается.

«В субботу предварительный прогноз такой, что ночные температуры от 0 до +3, днем около 10, переменная облачность с солнцем, небольшой дождь возможен. Резкого взрыва тепла точно не будет, днем примерно так же, как в субботу, то есть до 10 градусов», — говорит Вильфанд.

Он подчеркивает, что в воскресенье будет переменная облачность, а также возможны небольшие осадки.

Ранее Роман Вильфанд давал прогноз о погоде в Москве на ближайшие 5 дней. По словам синоптика, столицу ожидает «настоящая весна». Согласно его прогнозам, в начале недели ожидается тепло до 16 градусов. Затем температура будет постепенно снижаться.

Также синоптик сообщал, что в начале этой неделе юг России ожидает аномальное похолодание. Температура ниже нормы на 2-4 градуса будет в Ставропольском и Краснодарском крае, а также в Ростовской области.

Вильфанд подчеркивает, что пандемия коронавируса может повлиять на точность прогнозов в ближайшее время. По его словам, отмена регулярных авиарейсов и приостановка работы крупных аэропортов негативно сказалась и на синоптиках, так как они используют данные, собранные датчиками самолетов.