Плановый прием беременных отменили в Москве

Москва, 12 апреля. Беременные москвички не смогут посетить врача по плану наблюдений, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Будущие мамы должны соблюдать режим самоизоляции, чтобы уберечь себя и ребенка от заражения коронавирусом. Родильные дома продолжают работу, помощь оказывается в полном объеме.

Ограничения касаются партнерских родов, родственникам также запрещено приходить в роддом. В случае кесарева сечения дату госпитализации определяет врач, пишет РИАМО.

С 14 марта все подведомственные департаменту здравоохранения больницы закрыты для посещения. Это касается детских и взрослых медучреждений.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали 1306 новых случаев коронавируса. Всего в столице выявлено 10 158 заболевших. Чаще всего режим самоизоляции нарушают подростки, молодежи и люди среднего возраста.