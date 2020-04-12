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Власти Москвы рассказали, как отличить волонтеров от мошенников

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Власти Москвы рассказали, как отличить волонтеров от мошенников

Москва, 12 апреля. Столичные власти рассказали, как москвичам на карантине не стать жертвами мошенников, которые могут прийти под видом волонтеров.

Все социальные службы задействованы в оказании помощи людям старшего возраста. Однако в последнее время активизировались мошенники, пишет «Вечерняя Москва».

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, настоящие волонтеры прошли подготовку и всегда используют средства защиты. Волонтеры приходят после того, как москвичи оставляют заявку, позвонив на горячую линию.

О визите они предупреждают заранее и в начале общения говорят заявителю номер его заявки. Волонтеры не входят в квартиру и при себе всегда имеют паспорт РФ.

Пенсионеры являются самой ответственной группой населения Москвы на карантине. Они практически не нарушают режим самоизоляции. Больше всего нарушителей среди школьников, молодых людей и москвичей среднего возраста.

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