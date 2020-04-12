Власти Москвы рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции

Москва, 12 апреля. Молодежь, подростки и люди среднего возраста чаще нарушают режим самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы.

Пожилые люди, которые входят в группу риска по коронавирусу, являются самой дисциплинированной категорией граждан. Именно пенсионеры стараются соблюдать карантин и не выходят на улицу без особой нужны.

«А молодежь и люди среднего возраста пока достаточно халатно относятся к тем требованиям и к тому риску, которому они сами же себя навлекают», — сказал Данчиков, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, только 11 апреля было составлено 1358 протоколов за нарушение режима повышенной готовности. Оштрафованы 30 человек с коронавирусом, которые должны находиться на домашнем лечении, но вместо этого вышли на улицу.

Тех, кто нарушил предписание врачей, госпитализировали в обсервационные центры Москвы. Там они пробудут до тех пор, пока полностью не вылечатся.

Напомним, что в Москве действует режим самоизоляции, жители города должны оставаться дома. Выходить на улицу можно только при крайней необходимости, надевая медицинскую маску и используя другие средства индивидуальной защиты.

Премьер России Михаил Мишустин поручил мэру Сергею Собянину обеспечить соблюдение карантина в столице. Для этого используются данные операторов мобильной связи и интеллектуальная городская система с видеокамерами.

С 13 апреля москвичи и жители Подмосковья могут подать заявку на получение уникального 16-значного кода для поездок по региону. Пропускная система заработает с 15 апреля. Для тех, кто ходит пешком, пропуска не нужны.