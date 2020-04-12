«Яндекс» рассчитал, сколько москвичей соблюдают самоизоляцию

Москва, 12 апреля. Большинство жителей столичного региона соблюдают режим самоизолции, что подтверждается данными компании «Яндекс».

Индекс самоизоляции в Москве 12 апреля составил 3,7 балла. В Московской области — 3,5 балла. Меньше всего людей на улицах Лобни, Королева, Балашихи, Подольска, Одинцово.

В Жуковском индекс самоизоляции на уровне 3,6 балла, в Ногинске — 3,4 балла, в Реутове — 3,1 балла, в Котельниках — 3 балла. Несмотря на теплую погоду, жители столичного региона сидят дома.

Как пишет РИАМО, «Яндекс» рассчитывает индекс самоизоляции с помощью данных, полученных через приложения. Зеленый маркер означает, что на улице почти нет людей (4-5 баллов), оранжевый — когда людей больше, чем предполагает режим карантина (2,5-3,9 балла) и красный маркер, если жители фактически не соблюдают самоизоляцию (0-2,4 балла).

Ранее столичные власти сообщили, какие граждане чаще всего нарушают карантин. В первую очередь, это молодежь, школьники и люди среднего возраста. Самыми ответственными оказались пенсионеры, которые входят в группу риска.

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, за сутки в столице зафиксировали 1306 новых случаев коронавируса, 85% всех вновь заболевших младше 65 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина пришел в гости, где распивал спиртные напитки. После этого москвич попытался сделать селфи на подоконнике 15-го этажа и чуть не упал вниз.