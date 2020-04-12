Полиция Подмосковья патрулирует кладбища, контролируя запрет на их посещение

Москва, 12 апреля. Полицейские вышли на патрулирование кладбищ, чтобы воспрепятствовать возможным массовым посещениям захоронений в Вербное воскресенье. Корреспондент Федерального агентства новостей убедилась в этом, посетив Чашниковское кладбище.

В субботу ворота кладбища были перекрыты сигнальными красно-белыми лентами, но пройти на его территорию можно было пешком — никаких вопросов посетителям местные охранники не задавали.

Однако уже на следующий день у ворот появился полицейский патруль и машина ДПС. Сотрудники правоохранительных органов категорически запрещают проход на кладбище, напоминая о постановлении правительства. Действительно, ранее власти Москвы и Подмосковья разъяснили новый порядок посещения кладбищ, о котором было сообщено 9 апреля.

«Это вынужденная мера защиты жителей Подмосковья от эпидемии коронавируса. Просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам по борьбе с пандемией», – сообщил журналистам руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

В связи с карантинными мероприятиями кладбища открыты только для похорон, от массовых церемоний рекомендовано воздержаться. Приезжать на кладбища в канун религиозных праздников, как это было принято ранее, прямо запрещено. При этом председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что «посещение кладбищ на Пасху не является церковной традицией, поскольку этот обычай возник в советское время, когда храмы были закрыты».

Ранее ФАН сообщал, что департамент транспорта Москвы не будет в 2020 году организовывать специальные автобусные маршруты до кладбищ на весенние религиозные праздники.