Космонавт Рязанский пригласил россиян на спортивный онлайн-марафон

Москва, 12 апреля. Агентство инноваций Москвы поддержало онлайн-марафон «Тренировки с космонавтом 3.0», сообщили в пресс-службе организации.

Спортивный марафон объединит людей со всего мира, которые находятся на карантине. Конкурс пройдет с 20 апреля по 28 июня при поддержке Роскосмоса.

Девять недель участники будут тренироваться с профессиональными фитнес-тренерами и национальными героями. Идея марафона принадлежит космонавту Сергею Рязанскому.

«Я как космонавт понимаю, насколько важны поддержка, мотивация и позитивный настрой. Только вместе, через спорт и ежедневные достижения мы сможем побороть любые болезни, стать сильнее и здоровее!» — сказал Рязанский.

Жюри марафона определить лучших участников. Победитель сможет отправиться к вулкану Орисаба в Мексику. К спортивному конкурсу могут присоединиться и школьники. Лучшим подарят путевку в космический лагерь.

Партнером проекта является Агентство инноваций Москвы. Его руководитель Алексей Парабучев добавил, что в условиях изоляции марафон поможет стереть границы с внешним миром. Он подчеркнул, что космонавтам удается поддерживать отличную физическую форму в замкнутом пространстве.