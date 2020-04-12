Полиция спасла выпавшего с 15-го этажа пьяного москвича и оштрафовала за поход в гости

Москва, 12 апреля. Полицейские спасли мужчину, который чуть не сорвался с 15-го этажа, делая селфи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел 12 апреля на улице Рождественская. В дежурную часть поступило сообщение от очевидцев, как пьяный мужчина повис на карнизе окна.

По данным полиции, 36-летний москвич открыл окно и решил сделать селфи. В какой-то момент мужчина не удержался и чуть не упал вниз, но успел ухватиться за карниз.

Рядом с ним находилась женщина, которая держала его за руки и звала на помощь. Втащить мужчину обратно у нее не хватило сил. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия.

Они спасли мужчину и доставили его вместе с женщиной в опорный пункт. Выяснилось, что мужчина находился в гостях. Полиция составила протокол о нарушении режима самоизоляции.

Власти Москвы ужесточили условия карантина из-за того, что нарушителей на улицах города стало больше. Только 10 апреля геоаналитика показала, что 3,5 млн москвичей находились на улице более шести часов.

В столице оштрафовали 30 нарушителей режима самоизоляции, которые находились на домашнем лечении. Несмотря на предписания, москвичи нарушили требования врачей и вышли на улицу.

Режим цифровых пропусков заработает в столице с 15 апреля, всем пассажирам городского транспорта и владельцам автомобилей, мотоциклов нужно получить уникальный 16-значный код, который дает право на передвижение по городу.