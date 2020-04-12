Оперштаб насчитал 3,5 млн москвичей, выходивших на улицу 10 апреля

Москва, 12 апреля. Геоаналитика показала, что 10 апреля 3,5 млн москвичей покидали дом на продолжительное время, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Остальные 4,4 млн человек ответственно отнеслись к режиму самоизоляции и находились дома. По данным оперативного штаба, более трех миллионов человек провели на улице более 6 часов.

«В среднем в Москве семья состоит из 2–3 человек, следовательно, 3,5 млн горожан, которые нарушают самоизоляцию, несут потенциальную угрозу заражения для 6–9 млн своих соседей, друзей, родных», — отметили в штабе.

Москвичей призывают позаботиться о своем здоровье и здоровье близких. Победить коронавирус можно только при соблюдении мер предосторожности, рекомендованных медиками.

В связи с тем, что большое число горожан не соблюдает карантин, власти ввели систему пропусков. С 15 апреля всем москвичам, которые пользуются общественным или личным транспортом, необходимо иметь уникальный 16-значный код.

Подать заявку на получение цифрового пропуска можно с 13 апреля. По последним данным, в Москве более 500 человек с коронавирусом находятся на домашнем лечении. За последние сутки четыре человека нарушили карантин и вышли на улицу. Число нарушителей составило 30 человек.

Столичные власти также контролируют, как в магазинах города соблюдают требования безопасности. В 18 магазинах отсутствует социальная разметка.