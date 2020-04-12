Власти Москвы оштрафовали 30 нарушителей карантина

Москва, 12 апреля. Тридцать москвичей оштрафовали за нарушение карантина в столице, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки административные протоколы за нарушение самоизоляции составили на четырех горожан. Они должны были находиться на домашнем лечении, но вышли на улицу, угрожая здоровью других людей.

«Каждому оставшемуся на лечении дома при оформлении специального согласия разъясняются правила прохождения лечения, соблюдения карантина до выздоровления», — пояснили в оперативном штабе, пишет издание РИАМО.

После оформления протоколов нарушителей доставили в обсервационные центры в Алтуфьево и Химках. Как сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф, в Москве зафиксировано 10 158 случаев коронавируса, 687 человек выздоровели, скончались 72 человека.

С 15 апреля в Москве вводят систему цифровых пропусков, подать заявку на получение специального 16-значного кода можно с 13 апреля.

В столичном регионе больше всего зараженных коронавирусом. Это связано с тем, что в Москве находятся аэропорты, куда прилетают самолеты из других стран мира и регионов России.

Городские улицы, дворы, территорию других социальных объектов патрулируют правоохранители и экипажи Росгвардии. Они призывают москвичей оставаться дома.

Ранее сообщалось, что власти Москвы оштрафовали почти 20 магазинов, в которых не было социальной разметки для покупателей.