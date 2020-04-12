Власти Москвы оштрафовали 18 магазинов за отсутствие социальной разметки

Москва, 12 апреля. Магазины в Москве, не соблюдающие правила по обеспечению социальной дистанции, могут закрыть, заявил глава департамента торговли Алексей Немерюк.

Власти выявили первые нарушения в торговых точках. В отношении 18 магазинов составлены административные протоколы о нарушении требований по безопасности покупателей.

В указанных магазинах отсутствовала разметка. Немерюк добавил, что нарушения нужно устранить в кратчайшие сроки. Столичный бизнес должен соблюдать все эпидемиологические нормы.

Сохранение социальной дистанции является первичной мерой профилактики коронавируса. Разметка должна быть в торговых залах всех магазинов, пишет издание «Вечерняя Москва».

Проверки проводятся регулярно, торговые точки, в которых снова выявят нарушения, оштрафуют на крупную сумму и могут закрыть.

Напомним, что в Москве с 1 апреля ввели ответственность предприятий за нарушения режима повышенной готовности. Столица находится на карантине, местные жители не могут покинуть свои дома без крайней необходимости. Как пишет издание РИАМО, нарушителей карантина штрафуют.

Покупать продукты и лекарства можно в магазинах и аптеках, которые находятся рядом с домом. Оперативный штаб по мониторингу следит за ситуацией с коронавирусом в столице.