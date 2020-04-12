Уставший от самоизоляции москвич зарубил старшего брата топором

Москва, 12 апреля. Жестокая драка произошла в квартире дома на Варшавском шоссе в Москве, погиб мужчина, сообщил источник в правоохранительных органах.

Конфликт между двумя братьями 35 и 37 лет произошел утром 11 апреля. Младший брат взял топор и нанес родственнику несколько ударов. Когда тот упал, мужчина добил пострадавшего ножом.

После убийства мужчина осознал, что совершил преступление и позвонил в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого, выясняются обстоятельства убийства.

Известно, что мужчины находились в самоизоляции. Ранее сообщалось, что в Челябинской области мужчина напал на супругу с топором. Жертва получила несколько серьезных травм, но выжила.