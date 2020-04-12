Москвичка зарезала мужа в ожидании результата теста на коронавирус

Москва, 12 апреля. Жительница Зеленограда убила гражданского мужа во время карантина, пока ждала результата теста на коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина работала в Москве продавщицей. Она была помещена на карантин после контакта с заболевшим коронавирусом покупателем.

Женщина оставалась в самоизоляции в квартире с 6 апреля, где также проживал ее гражданский муж. Во время бытовой ссоры женщина нанесла 49-летнему супругу несколько ножевых ранений. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

О происшествии в полицию сообщила хозяйка квартиры, которую снимала пара. После задержания пришли результаты теста – у подозреваемой коронавирус не выявили, пишет Пятый канал.

По данным на 12 апреля, число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось на 2186 за сутки и достигло 15770. В Москве выявлено 10158 случаев заболевания.