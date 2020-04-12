Жители Подмосковья могут оформить цифровой пропуск по SMS

Москва, 12 апреля. Оформить специальный пропуск для передвижения на транспорте можно с помощью SMS-сообщения и по горячей линии, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

С 15 апреля в регионе заработает система проезда по цифровым пропускам, подать заявку на получение кода можно с 13 апреля. Андрей Воробьев назвал эту меру вынужденной, но необходимой.

«Нужно исключить ненужные, лишние контакты людей. И конечно, осуществить контроль за передвижениями», — сказал губернатор.

Пропуск необходим для автомобилистов, мотоциклистов, пассажиров городского транспорта. Для оформления кода можно зайти на сайт uslugi.mosreg.ru и заполнить форму. Возможна подача заявки на горячую линию и через SMS-сообщение.

Работающим нужно указать ИНН-организации, а водителям — госномер транспортного средства. Если жители ходят пешком, то пропуск не нужен.

Воробьев напомнил, что выходить из дома без крайней необходимости запрещено. Жители Московской области должны покупать продукты и лекарства в ближайших магазинах и аптеках, выбрасывать мусор в контейнеры рядом с домом.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в Подмосковье заражены коронавирусом 1360 человек, выздоровели 75 человек, 18 скончались.

Ранее в оперштабе по коронавирусу рассказали, что за сутки в Москве вылечились 188 человек.