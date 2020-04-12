Оперштаб по коронавирусу сообщил о 188 вылечившихся москвичах за сутки

Москва, 12 апреля. Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о том, что 188 пациентов вылечились за сутки в Москве.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что количество выздоровевших с каждым днем увеличивается.

«Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации», — сказала Ракова.

Число выздоровевших в Москве увеличилось до 687 человек. 11 апреля в столице скончались 14 пациентов с коронавирусом, у них была подтвержденная пневмония.

Среди умерших оказались пациенты старше 52 лет. Они имели хронические заболевания, в том числе гипертонию, сахарный диабет, кардиомиопатию и другие болезни.

В оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом настоятельно порекомендовали соблюдать режим самоизоляции. Это поможет сохранить свое здоровье и здоровье близких.

Напомним, что в Москве вводят пропускную систему. С 13 апреля можно подать заявление через портал mos.ru на выдачу цифрового 16-значного кода.

Пропускная система носит заявительный характер, власти города имеют право проверить информацию, поданную гражданами. Данную меру приняли, чтобы остановить распространение коронавируса в столице.