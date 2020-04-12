Антициклон принесет в Москву тепло и небольшие дожди

Москва, 12 апреля. Небольшие осадки ожидаются днем в столичном регионе в воскресенье, пишут «Метеоновости».

Температура воздуха составит 8 градусов тепла. В Московской области столбики термометров поднимутся до 7-8 градусов. Погоду в столице определяет антициклон.

Температура воздуха находится в пределах нормы, давление повысится до 752 мм ртутного столба. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.

Синоптики советуют принимать контрастный душ и пить витамины, пишет РИАМО. Первая декада апреля была теплой и сухой. Среднесуточная температура воздуха на 2 градуса превышала климатическую норму.

Метеорологи прогнозируют, что начало недели в Москве будет теплым, к середине недели немного похолодает.