Строительство инфекционного центра на 900 мест завершается в Новой Москве

Москва, 11 апреля. Строительство инфекционного центра в Новой Москве для больных коронавирусом почти завершено, заявил заммэра Москвы по градостроительной политике Андрей Бочкарев.

С 12 апреля в медучреждение начнут завозить медицинское оборудование, в том числе томографы и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

На следующей неделе начнется обучение медперсонала работе с зараженными пациентами. Сама больница готова на 98%. Инфекционный центр находится в Вороновском поселении.

Больница рассчитана на 900 мест, 250 из них находятся в реанимационном отделении. Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил столичным лабораториям ускорить тесты на коронавирус до 24 часов. В Москве работает 13 таких лабораторий.

В Москве более 500 пациентов находятся на домашнем карантине. У них подтвержден коронавирус, но болезнь проходит в легкой форме. Однако 26 человек нарушили предписание и вышли на улицу, угрожая здоровью других людей. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

По данным на 11 апреля, за последние сутки в столице почти 150 человек вылечились. Столичные власти ожидают, что количество переболевших будет расти.