Сотрудники ГИБДД дежурят на всех въездах в Москву

Москва, 11 апреля. Наряды ДПС дежурят на всех въездах в Москву, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.

Правоохранители контролируют передвижение транспорта и круглосуточно патрулируют городские районы. Сотрудники ДПС уточняют у прибывших цель поездки в столицу.

«Главное управление МВД России по Москве призывает граждан проявлять сознательность и соблюдать режим самоизоляции», — сказал Васенин, его слова передает «Пятый канал».

Он добавил, что остановить распространение коронавируса можно только, если каждый москвич будет ответственно выполнять рекомендации медиков и властей.

Как отмечает телеканал «МИР 24», в Москве с 15 апреля введут систему цифровых пропусков. Заявки на пропуска можно подать 13 апреля.

В Москве ввели режим всеобщей самоизоляции, особенно это касается пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

Совершать покупки можно только в ближайших к дому магазинах. Выходить на прогулку с собакой следует не дальше 100 метров от места жительства, пишет РИАМО.

В столице уже оштрафовали 26 человек за нарушение карантина по коронавирусу. Пациенты с легкой формой болезни должны были оставаться дома, но нарушили предписание.