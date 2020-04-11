Собянин поручил ускорить тесты на коронавирус

Москва, 11 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил сотрудникам столичных лабораторий проводить тесты на коронавирус в течение суток.

В столице ежедневно делают около 18 тысяч тестов на коронавируса. Все результаты оцифровывают и загружают в ЕМИАС.

«Поставлена задача проводить тестирование как можно быстрее, в течение 24 часов. Время подтверждения диагноза при Covid-19 чрезвычайно важно для назначения правильного лечения», — отметил Собянин.

Исследования проводят 13 столичных лабораторий, пишет РИАМО. 11 апреля Собянин посетил лабораторию НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где также проводятся тесты на коронавирус.

Лаборатория работает без выходных, здесь мощная исследовательская база с хорошим оборудованием. Он пообещал, что в будущем лаборатория получил новое оборудование.

Градоначальник поблагодарил за труд работников городских, федеральных и частных лабораторий, пишет издание «Вечерняя Москва».

В столице более 500 пациентов с коронавирусом лечатся на дому. У них выявили легкую форму болезни и разрешили оставаться дома, однако более 20 человек нарушили карантин.

Власти Москвы отметили, что с понедельника на улицах города стало появляться больше людей. В связи с этим Сергей Собянин подписал указ, который вводит режим пропусков с 13 апреля по 19 апреля.

За последние сутки в Москве почти 150 человек выздоровели, из Коммунарки выписали 90 человек.