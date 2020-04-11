Москвичам предложили подать онлайн-заявку на уборку могил родственников

Москва, 11 апреля. Услуги по уборке и возложению цветов на могилы начали предоставлять на кладбищах Москвы, сообщили в ГБУ «Ритуал».

Как рассказал представитель пресс-службы Михаил Шитенков, москвичи могут оставить заявку на сайте ritual.mos.ru или прислать электронное письмо. Сотрудники кладбища примут заявку, выполнят работы и предоставят фото с результатом.

«В настоящее время 25 заявок было получено, но это только начало», — сказал Шитенков, его слова цитирует РИАМО.

Сотрудник «Ритуала» отметил, что захоронение проводят в штатном режиме. Он попросил горожан, чтобы число посетителей на кладбищах было минимальным.

Шитенков добавил, что раньше на прощание приходили порядка 50 человек, сейчас — до семи.

Напомним, что православные христиане на Радоницу (9-й день после Пасхи) отмечают родительский день. В это время они приходят на кладбище, чтобы убраться на могилах родственников. В этом году Радоница выпадает на 28 апреля.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил горожан отказаться от посещения кладбища из-за ситуации с коронавирусом.