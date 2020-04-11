Температура воздуха в начале апреля в Москве превысила климатическую норму

Москва, 11 апреля. Первая декада апреля в в московском регионе была намного теплее, чем в прошлом году, пишут «Метеоновости».

Среднесуточная температура воздуха составила 4,5 градуса тепла, что выше нормы на 2 градуса. Самым теплым днем стало 9 апреля, когда столбики термометров показали 15,9 градуса.

Самой холодной была ночь на 1 апреля, отмечают синоптики. За первые 10 дней апреля выпало всего 2,7 мм осадков, что составляет всего 6% от месячной нормы, пишет РИАМО.

Начало рабочей недели будет на редкость теплым. В Москве ожидается 16 градусов тепла, возможны осадки. К середине недели столбики термометров опустятся до 7-8 градусов тепла. Ожидаются скачки атмосферного давления.