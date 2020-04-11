Оперштаб сообщил о 14 скончавшихся с коронавирусом в Подмосковье

Москва, 11 апреля. Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что 14 человек с коронавирусом скончались в Московской области.

На 11 апреля зарегистрировано 1082 случая заражения коронавирусной инфекцией, 69 человек выздоровели, скончались 14 человек. За последние сутки в регионе выявили 152 новых случая заражения.

Как пишет РИАМО, среди заболевших есть 10 детей. В регионе действует режим самоизоляции, люди могут выходить на улицу только в крайнем случае.

Большинство жителей Подмосковья соблюдают карантин. В Московской области закрыты кафе и рестораны, кинотеатры, фитнес-центры, букмекерские конторы, центры досуга для детей.

Ранее сообщалось, что власти Москвы ужесточили карантин из-за несоблюдения горожанами условий самоизоляции. Мэр Сергей Собянин подписал указ, что с 13 апреля по 19 апреля в столице вводят пропускной режим.

По последним данным, в Москве выписали протоколы об административном нарушении в отношении 26 человек. Это пациенты с коронавирусом, которые лечились дома.

Согласно предписанию, они не должны были покидать квартиру, чтобы не стать разносчиками инфекции. Но москвичи нарушили предписание и вышли на улицу.