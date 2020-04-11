Неизвестные «заминировали» шесть самолетов, находящихся в воздушном пространстве РФ

Москва, 11 апреля. Неизвестные прислали в экстренные службы сообщения о «минировании» шести самолетов, летящих в Москву и из столичных аэропортов.

Как сообщил источник, поступила информации об угрозе взрыва шести лайнеров, которые находятся в воздухе, пишет ТАСС. Аналогичный инцидент произошел 8 апреля с летящим из Тюмени самолетом, «минирование» оказалось ложным.

Волна анонимных сообщений снова прокатилась по России. Неизвестные «минируют» объекты социальной инфраструктуры, в том числе больницы и вузы. Проверка подтверждает, что угроза были ложными.