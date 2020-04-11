Более 20 человек оштрафовали в Москве за нарушение карантина

Москва, 11 апреля. Двадцать шесть человек оштрафовали в Москве за нарушение карантина. Пациенты с легкой формой болезни лечились дома.

За последние два дня в Москве зафиксировали 12 случаев нарушения карантина с подтвержденным коронавирусом. В отношении 26 москвичей составили протоколы и отправили на лечение в больницу.

Нарушителей доставили в обсервационные центры в Царицыне, Крылатском и Химках. Там зараженные будут находиться до полного выздоровления, пишет РИАМО.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который ужесточает правила самоизоляции. С 13 апреля по 19 апреля из дома могут выходить только те граждане, которые имеют на руках специальный цифровой пропуск.

Данная меры была принята после того, как с понедельника число москвичей, нарушающих карантин, увеличилось. В связи со сложившейся ситуацией было решено увеличить число патрулей Росгвардии на улицах города.

Ранее сообщалось, что сотрудники правопорядка будут проверять территорию всех социальных объектов во время режима полной самоизоляции.

При задержании москвича, который вышел на улицу без уважительной причины, будет составлен административный протокол с указанием времени, места задержания, объяснительной нарушителя, скриншотами сервиса Яндекс. Карты.