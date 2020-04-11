Опубликована инструкция для полиции на время режима полной самоизоляции

Москва, 11 апреля. Столичные полицейские получили новые инструкции в связи с дополнительными ограничениями, установленными по указу мэра Москвы Сергея Собянина.

С 13 по 19 апреля передвигаться по Москве можно только при наличии цифрового пропуска. Правоохранители будут патрулировать спортивные и детские площадки, водоемы, парки, городские скверы и кладбища, дворы и автостоянки, гаражные кооперативы и другие социальные объекты.

Если полицейские останавливают москвича, ему должны разъяснить, в каких случаях он может находиться на улице во время карантина. В случае, когда горожанин вышел на улицу без уважительной причины, составляется протокол.

К протоколу необходимо приобщить рапорт сотрудников правопорядка, видео, данные нарушителя, скриншоты Яндекс.Карт с обозначением времени, места задержания и места жительства гражданина, а также его объяснительную.

Если горожанин будет нарушать требования правоохранителей, полицейские могут действовать по обстоятельствам, пишет Baza.

Ранее на сайте Росгвардии появилось сообщение о привлечении сотрудников вневедомственной охраны к патрулированию Москвы.

В столичной мэрии прокомментировали ужесточение правил самоизоляции. По словам заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой, первое время жители города прислушивались к рекомендациям властей, а потом «расслабились».

С понедельника в городе стало больше людей, на дорогах появилось много автомобилистов, соответственно, число заболевших коронавирусом стало расти.

Согласно официальным данным, в Москве коронавирусом заболели 8852 человек, 499 уже выздоровели, скончались 58 человек. Больше всего заболевших зафиксировано в Москве.