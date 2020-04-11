Заммэра Москвы объяснила ужесточение режима самоизоляции

Москва, 11 апреля. Нарушение режима самоизоляции стало причиной ужесточения мер, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел с 13 по 19 апреля новые ограничения в качестве мер по борьбе с распространением коронавируса.

«Мы внимательно следим за эпидемиологической ситуацией в городе, и тот сценарий, который начинает разворачиваться, не может у нас не вызывать тревогу», — пояснила Ракова.

Она добавила, что сначала москвичи ответственно выполняли все рекомендации. Сократилось и количество автомобилей в Москве. Однако позже горожане начали пренебрегать правилами и «расслабились».

3 апреля Собянин обратился к москвичам, призвав их соблюдать карантин. Он добавил, что от их поведения в нерабочие дни зависит, будет ли введен в столице пропускной режим.

При этом большинство людей старше 65 лет соблюдают самоизоляцию, на улицу выходили только 5% пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные о геолокации граждан.

Как сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф, в Москве больше всего зараженных коронавирусом. На 11 апреля зарегистрировано 8852 случая заболевания, выздоровели 499 человек, скончались 58 человек.

Ранее стало известно, что в столице коронавирусом заболело четыре священника. Еще у двоих диагноз пока не подтвердился.