Власти Москвы сообщили о 149 пациентах, вылечившихся от коронавируса за сутки

Москва, 11 апреля. Еще 149 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Число выздоровевших в Москве увеличилось до 499 человек. Как сообщила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, число тех, кто переболел коронавирусом, увеличивается.

Пациенты, которые должны оставаться под наблюдением после выписки, получили рекомендации. Большинство пациентов младше 65 лет, передает телеканал «360».

Как отмечает издание «Вечерняя Москва», за сутки из инфекционной больницы в Коммунарке выписали почти 90 человек.

Напомним, что в Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей. Выходить на улицу можно только в крайнем случае. Волонтеры помогут доставить на дом лекарства и продукты для пожилых москвичей.

Остальные могут покупать продукты и лекарства в ближайших к дому аптеках и магазинах. Выгуливать собаку можно не далее чем 100 метров от места проживания.

На следующей неделе в Москве введут пропускной режим, пишет РИАМО. На первом этапе планируется ввести пропуска для поездок на работу, а далее — на поездки в иных целях. Власти столицы делают все необходимое, чтобы остановить распространение коронавируса.

Ранее сообщалось, что четыре священника в Москве заразились коронавирусом. В РПЦ призвали прихожан оставаться дома.