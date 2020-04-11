Четыре священника в Москве заразились коронавирусом

Москва, 11 апреля. Протоиерей Алексий Муравейник заразился коронавирусом в Москве, сообщил осведомленный источник в медицинских кругах.

Пару дней назад 51-летний настоятель храма почувствовал недомогание. У него поднялась температура, пришлось вызвать скорую. Бригада медиков заметила у священника симптомы коронавирусной инфекции.

Результаты теста оказались положительными. Под наблюдением находится вся семья протоиерея, тесты взяли и у его родных, пишет KP.Ru.

Муравейник служит в храме Иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на улице Зацепа. Он был назначен настоятелем в 2005 году.

Как сообщает рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси Кирилле, в столице коронавирусом заразились еще трое священников — иерей Николай Рыжков, иерей Виктор Волков, иерей Георгий Дехтярев.

Симптомы коронавируса заметили еще у двух священников, но диагноз их пока не подтвердили. Патриарх Кирилл попросил верующих воздержаться от похода в церковь. Он считает, что нужно поберечь здоровье, а молиться можно и дома.

По последним данным, в Москве 8852 случая заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель по России. Полностью выздоровели 499 человек, жертвами коронавируса стали 58 человек.

Ранее россиянка, прибывшая из Ларнаки, показала отель в Московской области, где находятся другие туристы на 14-дневном карантине.